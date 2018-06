"Oltre il confine": la RAI cinematografica parla americano

Rai Cinema con 01 Distribution porta nelle sale italiane anche pellicole internazionali di livello come SOLDADO e STRONGER: "io sono il più forte"

Rai Cinema vanta il successo di film e documentari italiani proposti a Venezia o Cannes e produzioni d'autore in lavorazione per la prossima stagione (Amelio, Bellocchio, Matteo Rovere, Virzì e Muccino). Circuito americano in sala attraverso la 01 Distribution (che negli States chiamano anche “O-one”) della Rai ci porta tra luglio e settembre due movie di livello:

STRONGER, biografico e drammatico con Jake Gyllenhaal, ispirato alla storia vera di uno dei sopravvissuti all'attentato della maratona di Boston nel 2013. Jeff Bauman vuole riconquistare Erin, atleta in gara alla famosa corsa bostoniana, la attende con un ironico cartello d'amore a fine percorso ma lo scoppio di 2 ordigni lo catapultano nel baratro. In ospedale senza gambe riavrà la sua intera vita aiutando gli altri.

OLTRE IL CONFINE rientra invece nella serie di opere internazionali in cui c'è SOLDADO (SICARIO negli Usa) l'ultimo film d'azione di Stefano Sollima con Benicio Del Toro e Josh Brolin. Lotta al narcotraffico col Messico per combattere una guerra infinita che passa dal confine della disperazione. Un agente federale e un personaggio misterioso vicino alla malavita si alleano per la giustizia e la verità: i limiti del male prestano il fianco a un'arma infallibile, il bene.

fz