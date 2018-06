Teatro Galli: esauriti i primi 700 posti per la visita in anteprima al cantiere, nuova apertura il 17

L' interesse dei Riminesi per il Teatro Galli ha fatto il sold out per la festa dedicata: esauriti i 700 posti per la visita guidata al cantiere, in programma domenica 10 giugno.

Una richiesta che ha portato l'amministrazione comunale a prevedere una seconda possibilità. Da domani infatti si potranno prenotare gli ingressi gratuiti alla visita al cantiere di domenica 17 giugno a partire dalle 16.

Le prenotazioni già arrivate ma rimaste fuori, slittano automaticamente in testa per la nuova apertura del 17 giugno.

Per prenotare questi gli orari: domani mercoledì 6 giugno (ore 9-13), giovedì 7 giugno (ore 14-17) e venerdì 8 giugno (ore 9-13) solo chiamando il numero di telefono dedicato 0541 704287 negli orari d’apertura al pubblico all’Ufficio relazioni con il pubblico di piazza Cavour o recandosi personalmente presso gli uffici dell’URP.