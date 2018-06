PAZZIA D'AMORE e MELANCONIA: storie di donne rinchiuse "per stupore"

Dalla ricerca d'archivio su 34 casi clinici dell'ospedale psichiatrico di Imola, KAREN VENTURINI, ha tratto piccole storie romanzate tra dolore, dramma e malattia

Pomeriggio letterario in Biblioteca di Stato con il libro di Karen Venturini sulle donne internate e segregate nei manicomi a fine Ottocento. “MALINCONIA CON STUPORE” titolo del testo edito da Raffaelli presentato dallo psichiatra riminese LEONARDO MONTECCHI. L'incontro è proposto al pubblico dagli Istituti Culturali in collaborazione con L'ALBERO DELLE FOGLIE VIVE per la promozione della lettura e la diffusione dei libri. Brevi schede, 34 'malate' del territorio romagnolo, in veri e propri ritratti fotografici e identificativi. Persone, donne dai 20 ai 50 anni, forme di pazzia direttamente dalle schedature da cui nascono storie e soggetti tra fiaba e dramma se non di commedia. Una testimonianza unica dell'OSSERVANZA ospedale manicomiale di Imola. Ogni storia è correlata di fotografie delle camerate e dei corridoi oltre alle lavanderie con inservienti e malate in posa anche nei giardini interni.

fz



Intervista con la docente universitaria sammarinese autrice del libro KAREN VENTURINI