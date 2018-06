XIII Dottorato agli Studi Storici con ZAMAGNI anche CACCIARI in 2 lezioni

Incontri, lezioni magistrali e seminari, alla Scuola di Storia diretta da LUCIANO CANFORA arrivano docenti dalle più prestigiose università italiane e straniere

XIII ciclo del dottorato di ricerca in Studi Storici dell'Ateneo di Stato all'Ex Monastero Santa Chiara. La scuola diretta da Luciano Canfora quest'anno vedrà come da tradizione in cattedra i migliori studiosi e docenti di Bologna come Stefano Zamagni, della Normale di Pisa, Firenze e Parigi. Massimo Cacciari filosofo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Il noto personaggio veneziano curerà gli ultimi seminari di fine giugno su “riforma e rivoluzione”, pensare il presente. Ha aperto oggi dal pomeriggio e fino a domani in mattinata FRANCOIS GIPOULOUX del Centro per la Ricerca scientifica Nazionale di Parigi con una serie di incontri sulla Cina. Il noto sinologo francese autore di saggi e ricerche storico sociologiche interviene sul possibile capitalismo di stato a partire dall'epoca imperiale tra espansione europea e attrazione asiatica.

