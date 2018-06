CORTI alla francese: l'IFL "Très court" in selezione a Borgo Maggiore

Il Film Festival Internazionale del cortometraggio, in contemporanea nel mondo, approda al CONCORDIA grazie ad ALLIANCE FRANCAISE SAN MARINO

SAN MARINO CINEMA ospita la rassegna itinerante (in simultanea dappertutto...) presente in 100 città della Francia e in 30 paesi del mondo alla XX edizione. La selezione finale sul Monte prevede voto e Premio del pubblico; si può quindi interagire con la giuria francese per i migliori corti preferiti e segnalati in sala mediante una scheda la sera stessa del giorno 8 giugno.

Il festival si conclude domenica 10 giugno, e per 10 giorni, ha girato... (è proprio il caso di dirlo!) in mezza Europa e finalmente anche a San Marino su iniziativa degli amici della fratellanza di ALLIANCE FRANCAISE SAN MARINO.

Selezionati e proposti quest'anno oltre 3000 short film (très courts) sono 'passate' 41 opere sotto i 4 minuti in storie accattivanti e originalissime per la prima volta sotto gli occhi dei sammarinesi pronti a premiare i più creativi tanto corti da sembrare lunghi... (come vere pellicole, sceneggiate e recitate, non senza animazione ed effetti speciali).

fz