DECADENZA O TRANSIZIONE: dottorato in storia sammarinese, a tutto giugno...

Seconda giornata d'approfondimento e ricerca all'Istituto di Studi Storici, seminari formativi, che si terranno per tutto il mese di giugno a cui parteciperanno anche Massimo Cacciari, Stefano Zamagni e il direttore Luciano Canfora

XIII ciclo del dottorato di ricerca in Studi Storici dell'Ateneo di Stato all'Ex Monastero Santa Chiara. La scuola diretta da Luciano Canfora quest'anno vedrà come da tradizione in cattedra i migliori studiosi e docenti di Bologna, della Normale di Pisa, Firenze e Parigi, Bari, Napoli e Siena. Ha aperto ieri dal pomeriggio e fino a stamattina con le conclusioni, FRANCOIS GIPOULOUX, del Centro per la Ricerca scientifica Nazionale di Parigi con 2 lezioni sulla Cina. Il noto sinologo francese autore di saggi e ricerche storico sociologiche è intervenuto sul possibile capitalismo di stato in oriente a partire dall'epoca imperiale tra espansione europea e attrazione asiatica. Nel pomeriggio tardo MARCO MERIGGI della università napoletana FEDERICO II ha introdotto il seminario su LA DISSOLVENZA DEGLI STATI PREUNITARI. Domani il docente partenopeo di storia moderna e contemporanea parlerà della TRANSIZIONE COSTITUZIONALE da Napoleone all'Unità.

fz