Incontri ravvicinati letterari con la vita: i libri del Salotto di villa Manzoni

Continuano le serate pubbliche a Dogana con i migliori autori e scrittori dell'anno scelti da Ente Cassa e Fondazione a cura di Angela Veturini

Il Salotto letterario di Villa Manzoni ha ospitato l'ingegnere informatico esperto di sicurezza e minori online GUIDO MARANGONI. Lo specialista e speaker ufficiale della TEDx con il suo noto talk LA POTENZA DELLA FRAGILITÀ ha presentato il suo nuovo libro in parte biografico. Un racconto ironico e leggero assolutamnete famigliare dal titolo ANNA CHE SORRIDE ALLA PIOGGIA edito da Sperling & Kupfer, vincitore del Premio Bancarella, dedicato al rapporto con la figlia DOWN. Guardare alla vita con positività trasforma i rapporti e migliora gli uomini. Nasce un progetto di condivisione sui social con oltre 50mila follower. Angela Venturi nello storico spazio della Fondazione Ente Cassa di Faetano ha introdotto una serata davvero speciale e partecipata su accoglienza e diversità. Marangoni ha portato a San Marino in modo innovativo il suo messaggio sulle “potenzialità delle nuove tecnologie usate a fin di bene”.

