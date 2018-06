Estate da CONCORDIA: tutti in sala nei fine settimana

Programmazione estiva al cinema di Borgo Maggiore 'proiezione' continua...

SAN MARINO CINEMA propone FILM per tutta l'ESTATE tra spettacolo e sorprese sala aperta nelle serate estive del weekend.

Il bel cinema non chiude mai... durante l'estate la sala moderna e attrezzata, CONCORDIA, provvista di aria condizionata e tutti i comfort (Bar interno incluso) rimane aperta per tutti i weekend estivi serali dalle 21: in programmazione le migliori pellicole dell'anno già viste o mai passate sul Titano, a prezzo vantaggioso (biglietto sammarinese garantito... e competitivo).

Si comincia subito con una chicca: DEADPOOL 2 sequel della pellicola dedicata al personaggio a fumetti della MARVEL che all'origine perde i suoi superpoteri fin quasi a morirne per trasformarsi con ARMA X in un ferocissimo combattente. Nel secondo capitolo il personaggio più estremo e bizzarro della famiglia mutante di Casa Fox è ancora l'inossidabile e amatissimo dal pubblico RYAN REYNOLDS. Tra spettacolo e sorprese la nostra apertura cinematografica sammarinese inizia col botto per continuare con altri 'colpacci' di celluloide da sol leone...

fz