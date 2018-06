Farsi carico di loro: "MiCuroDiTe" in HUMAN LIBRARY

Giornate dei Caregiver familiari per la comprensione tra persone diverse nell'evento sammarinese “MICURODITE”promosso dai Servizi Sociali in collaborazione con le associazioni di volontariato

Secondo appuntamento dei “CAREGIVER DAY” con il Servizio Territoriale Domiciliare dell'ISS al centro anziani VIVI LA VITA di Serravalle. ospiti ed esperti qualificati in geriatria, assistenza sociale e psichiatria sul sostegno all'impegno (vero e proprio lavoro) di cura dei malati in casa e all'ospedale. Dal Brasile invitati due esperti di fama internazionale che lavorano all'Università Federale e collaborano con OMS e Ateneo sammarinese.

Gestire le emozioni e i carichi emotivi famigliari in presenza di malattie delle persone vicine può creare disagio e patologie. La biblioteca vivente (Human Library) fatta di soggetti che parlano (libri viventi che si leggono, ascoltando) servono a sostenere direttamente chi soffre (in prima persona e chi si sente solo) al di là del pregiudizio. “Una terapia contro lo stigma” - dicono gli esperti – un dialogo d'umanità sulla responsabilità della cura che può toccare ognuno di noi attraverso congiunti e parenti. Lunedì 11 giugno ultimo “HUMAN LIBRARY” con disabili e problematiche dell' assistenza residenziale al COLORE DEL GRANO di Borgo Maggiore.

Interviste con:

ERNESTO VENTURINI Psichiatra - Docente universitario

STELLA GOULART Insegnante ed esperta Università Federale del Brasile