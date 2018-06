LISCIO ROMAGNA CIRCUS: weekend del folclore fino a tarde ore...

Una NOTTE DEL LISCIO lungo la Riviera riminese, nel forlivese e ravennate, per il weekend col gran finale in Piazza a Cesena

Prosegue per il fine settimana la gran festa del ballo popolare e tradizionale romagnolo dopo la serata a Cesenatico. Hanno aperto ieri sera davanti al pubblico di casa tra ospiti e turisti Raoul e Mirko Casadei nella “Notte della Taranta” insieme al jezzista Paolo Fresu.

Da stasera lungo la riviera tra San Mauro e Gatteo ancora la famiglia con Carolina Casadei: presentazione del libro sull'orchestra più nota d'Italia insieme al docu-film sulla dinastia del liscio. Piazze e concerti delle scuole di ballo, tanta musica fino a tarda notte anche a Rimini e Forlì nonché nel ravennate delle origini, si ricorda il capofamiglia SECONDO di ROMAGNA MIA.

Nomi storici della Romagna a suonare dalle rotonde sul mare con le orchestre di Moreno il Biondo e Luana Babini. Tanti i leader delle formazioni un tempo allievi che ricorderanno la fisarmonica del maestro Vittorio Borghesi in un omaggio lungo una “NOTTE DEL LISCIO”.

Il raduno di chiusura sarà un grande evento folkloristico e di costume nel cuore di Piazza del Popolo a Cesena le orchestre Cappelletti e Comandini per tutti a suon di mazurka, polka e soprattutto valzer, delle romagne.

fz