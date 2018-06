Festa della Musica: la rassegna dell'Ims si chiude con la consegna delle borse di studio

Musica, passione e commozione, i giovani allievi sammarinesi onorano la musica

Dopo le premiazioni e i riconoscimenti agli allievi più meritevoli per l'anno 2018 il concerto finale annuale dell'Istituto Musicale in onore della REGGENZA. Un pomeriggio d'arte e musica in una festa al Teatro Titano con amici e famigliari tutti i ragazzi dei corsi e i rispettivi insegnanti di strumento. La FESTA DELLA MUSICA SAMMARINESE si è protratta fino a sera in un programma ricco e impegnativo aperto dall'ensemble “GUITARS and FRIENDS” seguiti dai piccoli archi dell' “IMS JUNIOR STRING ORCHESTRA”. Prestigioso gran finale dalle 21 con gli allievi solisti TOMMASO BERARDI, MICHELANGELO CAPRIOLI e GIORGIO ZANI dell'Orchestra d'Istituto diretta dal M° Massimiliano Messieri. Applausi, consensi e commozione, per i nostri giovanissimi musicisti validi interpreti di concerti melodici piacevoli all'ascolto per violino, viola e archi, tratti da Bach, Telemann, Mozart e Gardel.

fz

Nel video la cerimonia di consegna delle borse di studio