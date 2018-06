Notte del Liscio: chiusura domani alle 20 e 30 in Piazza del Popolo di Cesena

Serata di chiusura dedicata al Maestro Vittorio Borghesi

Domenica 10 giugno ore 20 e 30 Piazza del Popolo di Cesena serata di

chiusura dedicata al Maestro Vittorio Borghesi con le Orchestre di Roberta

Cappelletti e Edmondo Comandini.



Sul palco ci saranno le due orchestre piu' legate alla sua musica: quella della grande voce di Roberta Cappelletti e quella della grande fisarmonica di Edmondo Comandini.



Ospiti la Scuola di Ballo di Cesena Danze, le edizioni musicali di Novalis e

tantissime Scuole di Ballerini da tutta la Romagna e il conduttore Gianni

Siroli che presentera' in anteprima il prossimo libro sulla vita del Maestro

Vittorio Borghesi, insieme alla Famiglia Borghesi, dopo avere pubblicato

quello sul Maestro Castellina e sulla Romagna Ballerina, e ricevera' un

Premio MEI Speciale da Giordano Sangiorgi in occasione della Notte del

Liscio per la sua attivita' di divulgatore sui protagonisti e la storia

della musica romagnola, un lavoro fondamentale per tramandare la memoria

della musica della tradizione romagnola alle giovani generazioni.



Gianni Siroli sta lavorando a una prima mostra di manifesti di Complessi Romagnoli Beat, Rock e Prog degli Anni Sessanta e Settanta, una

esposizione unica e imperdibile che sara' allestita al Palazzo delle

Esposizioni dal prossimo 28 al 30 settembre al MEI 2018 di Faenza insieme a

una mostra mercato di cd e vinili storici dell'epoca insieme a SM Store,

storico negozio di dischi vintage di San Marino .



La manifestazione di chiusura della Notte del Liscio è allestita con il supporto del Comune di Cesena grazie al supporto della Confcommercio e con la collaborazione del MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti e di

Novalis Edizioni Musicali.