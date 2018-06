Visita a Palazzo e cisterne con l'Associazione Emma Rossi

Tante persone hanno accolto, nel pomeriggio, l'invito dell'Associazione Emma Rossi per una visita a Palazzo Pubblico e alle cisterne del Pianello. A guidare la visita Giovanna Crescentini, Gino Zani, Guido Rossi e Laura Rossi, che hanno raccontato questi luoghi dal punto di vista istituzionale, architettonico e storico. Per l’occasione sono stati aperti anche in quegli spazi che non sono solitamente accessibili ai visitatori.