Caregiver: ultimo appuntamento al Colore del grano

Appuntamenti organizzati dalla Segreteria di Stato per la Sanità in collaborazione con i servizi socio-sanitari dell’ISS e le Associazioni di volontariato

L'incontro è fissato alle 15.30 al “Colore del Grano” dove verrà presentato il progetto “La biblioteca vivente: scegli un libro e parlaci” in cui si passeranno in rassegna alcune buone pratiche verso le persone con disabilità e chi li assiste.



La Biblioteca Vivente - spiega la Segreteria Sanità - è uno strumento non convenzionale e di forte impatto emozionale per affrontare temi difficili e complessi quali la diversità, la sofferenza, l’emarginazione, la salute mentale, la malattia e la vecchiaia. Voluti da sanità e volontariato per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli stereotipi.