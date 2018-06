Esami: al via gli scritti per gli studenti delle medie

Al via per i ragazzi dell'ultimo anno di medie gli esami. Quasi tutti gli studenti sono stati ammessi tranne due. Le prove inizieranno domani con il tema di Italiano, a seguire giovedì quella di inglese e infine venerdì quella di matematica. Per gli alunni dell'ultimo anno di superiori invece la prima prova scritta di italiano sarà il 20 giugno, seguita dalla seconda prova il 22 giugno e la terza il 25 giugno. Tutti i 100 studenti quest'anno sono stati ammessi a sostenere l'Esame di Stato.