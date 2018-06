RTV: ci sono venuti a trovare gli studenti dell'International School of Vienna

Mattinata alla sede di RTV per i ragazzi di Vienna, prima di salutare San Marino. I nove alunni provenienti dall'International School of Vienna sono arrivati in Repubblica mercoledì. Ad accoglierli i migliori studenti delle classi della scuola secondaria superiore che lo scorso febbraio sono stati a Vienna ospiti della VIS. L'esperienza, patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e per l'Istruzione si rivolgerà in particolare alla scoperta della realtà storico e istituzionale della Repubblica. Oggi è anche prevista l'udienza dai Capitani Reggenti.