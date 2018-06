Scambio culturale internazionale, oggi il saluto della Reggenza ai ragazzi della Vienna International School

Si conclude con la visita a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti l'esperienza di scambio culturale dei ragazzi della Vienna International School. Gli studenti, dal 6 giugno in Repubblica, fanno parte del progetto di scambio culturale a cui hanno aderito anche i ragazzi della Scuola Secondaria Superiore a febbraio. In questa settimana hanno vissuto con le famiglie sammarinesi, visitato la sede di San Marino Rtv e frequentato gli ultimi giorni di scuola in Repubblica.



La Reggenza, rivolgendosi agli studenti, ha espresso l’augurio di veder arricchito il bagaglio culturale e umano dei giovani sottolineando l'importanza di queste idee. Un progetto che verrà portato avanti con nuove iniziative.



Nel video intervista al Segretario di Stato agli Affari Esteri Nicola Renzi