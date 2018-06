Dal 14 giugno torna “Artisti in Piazza” a Pennabilli

27 punti spettacolo nell'affascinante cornice di Pennabilli, patria elettiva di Tonino Guerra. Giunto alla 22^ edizione, il festival internazionale di arti performative vedrà esibirsi 60 compagnie di teatro, musica, danza e nouveau cirque. Fitto il programma che si snoda in ogni angolo del centro storico, con oltre 400 repliche e migliaia di spettatori che giungono da ogni parte d'Europa.



Tra le presenze del 2018 il Cirque Bidon: la carovana guidata dal fondatore Francois Rauline detto, appunto, Bidon, torna a valicare le Alpi e arriva in Emilia-Romagna per un tour di tre mesi, che parte proprio da Pennabilli, con la nuova produzione 'Entrez dans la danse!'.