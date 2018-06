La linea delle epoche...: "TIMELINE" nuovo evento sviluppato dalle GIORNATE MEDIOEVALI

Grandi novità dal weekend di fine luglio per la manifestazione più antica e conosciuta dell'estate

Dopo ¼ di secolo le GIORNATE MEDIOEVALI cambiano. Nasce “TIMELINE San Marino Story” Un viaggio nelle diverse epoche storiche sammarinesi dall'antica Roma alla Guerra mondiale. Un evento di 3 giorni, dal 27 al 29 luglio, ideato dalla sammarinese Cinephil Produzioni ed Eventi originali. La Segreteria al Turismo punta per la prima volta su una manifestazione a pagamento. Un biglietto d'ingresso per godere di un parco storico turistico diffuso in tutto il centro storico UNESCO. Ci saranno ricostruzioni e figuranti in costume per ogni epoca: Rinascimento, Balestrieri e Medioevo, Periodo garibaldino e Grande Guerra. Gli spazi utilizzati toccheranno tutti i luoghi più conosciuti e frequentati di Città. Il progetto è un libro aperto per tutti lungo un weekend. Si tratta di una linea temporale che “catapulta il turista e l'ospite in un salto nel tempo, mai visto prima” - dicono gli organizzatori.

fz



Intervista con PHILIPPE MACINA Art director e regista dell'evento storico turistico