Globo d'Oro, la Stampa Estera premia migliori attori Toni Servillo, Luca Marinelli e Paola Cortellesi

Miglior film "L'intrusa", gran premio a "L'esodo" sul dramma degli esodati

La Stampa Estera premia il cinema italiano: quest'anno migliori attori maschili Toni Servillo e Luca Marinelli, migliore attrice Paola Cortellesi. La cerimonia a Roma, a Villa Medici.



58esima edizione del Globo d'Oro, il premio della Stampa Estera al cinema italiano. La presidente dell'associazione, Esma Cakir, ha espresso solidarietà a tutte le donne del cinema che si battono contro le molestie affinché, ha detto, non restino mai più sole.

Miglior film “L'Intrusa” di Leonardo Di Costanzo, mentre il Gran Premio della Stampa Estera va a “L'esodo” di Ciro Formisano, con una ispirata Daniela Poggi nei panni di una esodata.

Premio alla carriera a Gianni Amelio.

Migliore attrice Paola Cortellesi, irresistibile nella commedia “Come un gatto in tangenziale”.

Migliori attori, ex aequo, Toni Servillo per “La ragazza nella nebbia”, opera prima di Donato Carrisi, e Luca Marinelli, per “Una questione privata” di Paolo Taviani, che ha da poco perso il fratello Vittorio.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Daniela Poggi, attrice; Gianni Amelio, regista; Paola Cortellesi, attrice; Toni Servillo, attore; Paolo Taviani, regista; Luca Marinelli, attore