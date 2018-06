IN MY MIND: La testa pazza d'America

A 4 anni dalla morte di Robin Williams HBO la rete via cavo e satellitare della TIME WARNER ha realizzato un docu-film inedito protagonista il comico americano in uscita da 1/2 luglio negli USA

La biografia definitiva ROBIN scritta da David Izkoff è uscita da poco con successo. Il lungometraggio di Marina Zenovich, “ROBIN WILLIAMS: come inside My Mind” ( liberamente traducibile in: cosa mi passa in testa oppure quel che mi viene in mente), dopo la presentazione del movie al SANDANCE FILM FESTIVAL il docu-film dal 15 luglio potrà essere visto da tutti attraverso cavo e satellite HBO messo sul mercato dalla casa produttrice WARNER.

Inedito, toccante e amorevole come sapeva essere lui, il BUSTER KEATON della nostra era, surreale all'impossibile così travolgente da entrare dritto nei cuori dei bambini.

Una testimonianza sugli alti e bassi di una intera vita dedicata allo spettacolo (tra cinema, teatro e televisione) fino al suicido durante la malattia, che avanzava inesorabilmente...

Filmati d'archivio, telefonate agli amici e famigliari, discorsi sui personaggi che aveva in testa e sulle droghe che lo perseguitavano da anni fino a ucciderlo.

Per lui “il cabaret era come il jazz nella musica” e prima di lasciare il palcoscenico del mondo aveva provato a farlo... per noi.

fz