Villa Manzoni: evento Meeting e Bsm con “I valori nascosti dell’archeologia: un episodio della guerra in Siria”

Lunedì prossimo, 18 giugno, alle ore 18.00 a Villa Manzoni, Dogana si terrà l’incontro “I valori nascosti dell’archeologia: un episodio della guerra in Siria” promosso dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in collaborazione con Banca di San Marino SpA e la Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli.

Interverranno: Giorgio e Marilyn Buccellati archeologi, promotori dei progetti di recupero e valorizzazione dei siti siriani; Nicola Renzi segretario Affari Esteri e Giustizia; Domenico Lombardi amministratore delegato Banca di San Marino e Emilia Guarnieri presidente Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli



Durante l’incontro si parlerà della situazione in Siria e del ruolo che l’archeologia inaspettatamente si trova a ricoprire. Gli estremisti islamici in questi anni si sono posti l’obiettivo di abbattere il valore storico e culturale dei siti archeologici; questo ha portato i due archeologi a chiedersi come poter far fronte alla situazione, restituendo alla popolazione il valore del patrimonio culturale disperso o distrutto.