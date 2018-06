Don Backy: come uscire dagli anni '60 e proiettarsi nel 2018

Intervista al cantautore e attore italiano

Il paroliere e cantautore Don Backy partito con il Clan Celentano, noto per molte canzoni di successo proposte a Sanremo, è venuto a trovarci in tv. Roberto Chiesa l'ha intervistato per noi.



Questa sera l'artista sarà ospite del dg Carlo Romeo a Close-Up.