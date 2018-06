La notte prima... dei PROF, agli esami! Maturità pazza al CONCORDIA



In pieno periodo d'esami in cartellone per SAN MARINO CINEMA Estate “ARRIVANO I PROF” con Claudio Bisio sulla maturità, temuta e affrontata dalla parte degli insegnanti, complici gli studenti

Al liceo milanese MANZONI la maturità non la “sfanga” nessuno (meno del 12%) per cui il ministero destina i peggiori insegnati in circolazione a 'sostegno' dell'ultima classe d'Italia per profitto. Il preside accetta l'anno preparatorio a suo rischio e mette a repentaglio la salute di tutti... docenti, maturandi e futuri uomini e donne. Ci penseranno i prof a far “la comparsata” che cambierà l'intera annata liceale fino al giorno prima dell'esame, madornale!?

Bisio (matematico fricchettone) e Nichetti (scienziato pazzo) in due ruoli speciali sempre un po' fuori...

La sceneggiatura è un vero e proprio prestito dal successo francese “LES PROFS” una sorta di format ripreso e adattato ad altri media in diversi paesi.

Morale: i falliti riabilitati sono eroi per caso che cambiano il mondo se ci mettono il cuore (studiando o insegnando) fanno la differenza.

fz