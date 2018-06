Rockin'1000: Vessicchio, 1500 elementi, Courtney Love a Firenze il 21 luglio

Rockin'1000 That's Live si svolgerà nello Stadio Artemio Franchi di Firenze il 21 luglio passando da 1000 a 1500 elementi e con Courtney Love come ospite. Ci sarà la charity partnership con San Patrignano e sono confermate due nuove sezioni strumentali (fiati e percussioni). Inoltre saliranno sul palco fiorentino il direttore d'orchestra Peppe Vessicchio e i presentatori Nikki e Federico Russo. Così un comunicato stampa sull'appuntamento musicale. Dopo tre edizioni, si riferisce ancora, "felicemente guidate dal maestro Marco Sabiu, gli organizzatori annunciano il passaggio di testimone a Peppe Vessicchio, una vera icona della musica italiana, il maestro per eccellenza di Sanremo, riconosciuto da tutti come il direttore d'orchestra più amato dagli italiani, avrà il compito di dirigere il grande ensemble da record di questa edizione". Un incontro, si aggiunge, nato per caso grazie a Cesareo, chitarrista di Elio e Le Storie Tese e dal 2016 chitarrista di Rockin'1000 (parteciperà anche a Firenze), che ha parlato di questo progetto al maestro, conquistando la curiosità di una delle personalità più importanti del panorama musicale nazionale.