La COMUNIONE scritta da Don Bortoli: presentazione diocesana del libro sull'EUCARISTIA del parroco di Acquaviva

Liturgia e Sacramenti in un prezioso testo nato in diocesi sammarinese feretrana

Presentato per la prima volta ufficialmente dalla Diocesi, in Repubblica, il libro liturgico sull'Eucaristia di Don Federico Bortoli. Il parroco di Acquaviva, studioso di teologia ed esperto liturgista, ha scritto il testo “LA DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE SULLA MANO” edito da Cantagalli. Prefazione del saggio di Sua Eminenza Cardinale Roberth Sarah, Prefetto della Congregazione del Culto Divino e Sacramenti. Hanno presenziato alla serata di Domagnano il Vescovo sammarinese Andrea Turazzi e l'Emerito LUIGI NEGRI già Arcivescovo di Ferrara. Ha presentato l'opera durante l'incontro pubblico NICOLA BUX della diocesi barese docente di liturgia orientale della Facoltà Teologica. Il sacerdote pugliese è stato collaboratore e consultore di San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Al centro della discussione il MEMORIALE DOMINI del 1969 sulla pratica della Comunione conservata dalle origini sulla lingua senza possibili cambiamenti. Come noto, però, recentemente papa Francesco ha decretato che la particola può essere presa sulla mano o sulla lingua anche in ginocchio o indifferentemente in piedi.

fz