I SOGNI di AMARCORD continuano al FULGOR con WONDERSTRUCK

Il Fulgor continua a stupire con il tutto esaurito alle serate AMARCORD del mercoledì fino a luglio la storica pellicola vista nel cinema di Fellini, che promuove anche film come WONDERSTRUCK

Il piccolo mondo di AMARCORD visto da FELLINI come un mondo piccolo che ha fatto la storia del cinema mondiale sul grande schermo proprio al FULGOR trasforma RIMINI in CINECITTÀ. Riproporre la pellicola nei luoghi dove è stata pensata e vissuta da FEDERICO e TONINO, poi rigorosamente ricostruita a OSTIA e allo STUDIO 5, è diventata una festa cittadina che continua fino all'estate... una buona idea che continua.

Intanto anche in SALA GIULIETTA (che bello!) passa durante la settimana LA STANZA DELLE MERAVIGLIE che non è poi così lontano dai SOGNI DEL FELLAS...

Un film americano di Todd Haynes con Julianne Moore (bellissima!!) protagonisti due bambini tratto dall'autore di Hugo Cabret anche sceneggiatore dell'omonima graphic novel, WONDERSTRUCK, lo scrittore BRIAN SELZNICK.

Bianco e nero per gli Anni 20 e colori pastello per gli anni 70: due epoche parallele che si incrociano con le vite dei due ragazzini. Nella storia i piccoli cercano quel che hanno perso (l'amore) facendosi delle domande che amplificano i sogni (desiderio!!!) cioè le risposte dei grandi: più felliniano di così...

fz