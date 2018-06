Affiorano resti antichi durante lavori pubblici a Borgo

L'architetto Renzo Broccoli segnala che nel corso di scavi per lavori pubblici in corso a Borgo Maggiore, in via La Riva, sono affiorati dei resti di manufatti di possibile valore storico.



Forse le antiche mura di una chiesa oppure opere in muratura per la canalizzazione delle acque.



L'architetto ha già provveduto ad informare le autorità preposte per le verifiche del caso.