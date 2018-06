San Marino protagonista a Riccione, a Borgo Maggiore birra e musica con le "Serate Bavaresi"

Nel piazzale antistante l'Ufficio del Turismo di Riccione grande afflusso di pubblico per l'iniziativa culturale organizzata nell'ambito della piattaforma promozionale che coinvolge i castelli sammarinesi e i comuni del circondario.

In uno dei luoghi simbolo della Perla Verde è andato in scena infatti lo show “musica senza tempo” della San Marino Concert Band.



Durante la serata anche la rievocazione storica dei fanciulli e la Corte di Olnano e la Compagnia dell'Istrice. Presente l'infopoint dell'Ufficio del Turismo. “La serata – commenta Vittorio Brigliadori, portavoce dei Capitani di Castello – è andata benissimo”.



A Borgo Maggiore, nel frattempo, tante presenze, per la seconda delle serate bavaresi. Ottima birra, cucina tipica, e allegria con la musica dal vivo del gruppo “Die schweinhaxen”