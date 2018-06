L'artista Zonzini premiato a Milano

il designer sammarinese porta a casa il PRS Talent Prize



Il designer sammarinese Andrea Zonzini, aka “Perrycolante”, durante la nota esposizione artistica milanese Paratissima - andata in scena dal 6 al 10 giugno scorso, in concomitanza con la Milano Photo Week - ha vinto il PRS Talent Prize con la sua fotografia “Convenevoli”.



L’opera, raffigurante due armi da fuoco su campo rosa, è stata poi acquistata da PRS Impresa Sociale ed entrerà a far parte della collezione permanente di Paratissima: la giuria ha selezionato questa immagine tra quelle di oltre 100 diversi artisti provenienti da tutta la penisola italiana.



Il tema centrale proposto dalla manifestazione era “Throught the black mirror”, ovvero una “riflessione dinnanzi ad uno schermo nero/spento”. Tale insolita condizione, nella quale ci si ritrova da soli, si traduce infatti in un “tu per tu” con un autoritratto emerso dalle tenebre dell’inconscio e dell’individualità, laddove - fino a pochi istanti prima - si spalancava un varco verso una dimensione plurale, pubblica, digitale e globale.