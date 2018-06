"Dove nasce l'arcobaleno": Andrea Caschetto porta la sua testimonianza alla serata dell'AFAAS

Serata pubblica questa sera alle 21, alla sala ex International di Borgo Maggiore, organizzata dalla Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie. Ospite: Andrea Caschetto, Ambasciatore del Sorriso, già invitato a parlare alle Nazioni Unite in occasione della Giornata Mondiale della Felicità. Caschetto è autore del libro "Dove nasce l'arcobaleno", frutto dell'esperienza di sostegno ai bambini di tutto il mondo che vivono in orfanotrofio, attraverso attività di gioco e intrattenimento "perché - dice - si sentano amati".