Istituto Confucio: 32 studenti sammarinesi in partenza per Pechino

Anche per quest' anno l'Istituto Confucio San Marino ha organizzato il Summer Camp che si terrà a Pechino, presso il Campus dell'Università di Pechino dal 15 al 27 Luglio.



Questo viaggio darà l'opportunità a 32 studenti provenienti dalla Scuola Secondaria Superiore e Università di San Marino di conoscere meglio la Cina, grazie alle lezioni di lingua e cultura cinese, a varie attività programmate, e alle visite della città di Pechino. Il limite massimo di partecipanti previsto per quest'anno era di 15 studenti ma, viste le numerose iscrizioni, i Direttori dell'Istituto Confucio e le autorità cinesi hanno autorizzato la partecipazione di 32 studenti. Dall'anno prossimo, infatti, il numero dei partecipanti raddoppierà e sarà di 30 studenti.



Venerdì scorso presso l'Istituto Confucio si è tenuto un incontro dei ragazzi con i genitori, ai quali sono state fornite tutte le informazioni relative al viaggio. Il prossimo 28 giugno saranno ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti.