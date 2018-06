Istruzione: 3 posti a disposizione per gli scambi linguistico-culturali

La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, in collaborazione con il Dipartimento Affari Esteri e con le Comunità di sammarinesi residenti all'estero, propone ogni anno, a partire dal 2016, un'esperienza di scambio linguistico-culturale riservata ai ragazzi e alle ragazze sammarinesi di età superiore ai 16 anni. I principali vantaggi che l'opportunità presenta sono il rafforzamento dei legami fra le comunità di sammarinesi all'estero e le famiglie residenti in territorio, ed un'esperienza formativa di elevato valore culturale e linguistico a prezzi contenuti. Infatti, i costi a carico delle famiglie riguardano esclusivamente il biglietto aereo, un eventuale corso in lingua, le spese personali e le uscite non programmate. Per l'estate 2018, i posti disponibili sono 2 a Cordoba, Argentina e 1 a Detroit, USA. Per aderire al progetto, i genitori o lo studente, se maggiorenne, sono chiamati a presentare una domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.istruzioneecultura.sm, insieme alla copia del l'ultimo documento di valutazione scolastica e un testo motivazionale di massimo 500 parole scritto dallo studente. La domanda dovrà essere consegnata presso la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura entro le ore 12.00 del 29 giugno 2018. La selezione si baserà principalmente sull'età del ragazzo uguale o vicina a quella del sammarinese residente all'estero, sul merito scolasico, sulle motivazioni a partecipare allo scambio e su un colloquio che la Commissione effettuerà con i candidati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la professoressa Monica Cavalli, coordinatrice del progetto, all'indirizzo di posta elettronica monica.cavalli@pa.sm