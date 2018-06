Siria: la difesa di una identità attraverso l'archeologia nell'evento 'Meeting' a Villa Manzoni

Un evento tutto sammarinese che anticipa la presentazione dell’edizione 2018 del “Meeting per l’Amicizia fra i Popoli”, cui anche quest’anno San Marino prenderà parte, in un fruttuoso sodalizio che dura ormai da decenni.

Loro i protagonisti dell'incontro a Villa Manzoni, gli archeologi Giorgio e Marylin Buccellati che hanno presentato alcuni progetti di recupero e valorizzazione di siti siriani. Il tema dell'evento promosso da Congresso di stato in collaborazione con Banca di San Marino e Fondazione Meeting era “I valori nascosti dell’archeologia: un episodio della guerra in Siria”



Proprio una delle mostre della kermesse di Cl sara dedicata al lavoro di questa coppia di professori universitari: impegnati nella difesa del loro lavoro e dell'identità di un paese nella bufera che ha travolto la Siria.



I coniugi Buccellati hanno sviluppato un loro personale progetto di recupero e valorizzazione dei siti siriani. Uno in particolare è stato riportato alla luce, divenuto poi un simbolo perché in grado di accomunare culture diverse fra di loro: l'antica città biblica di Urkesh; Una presenza viva nella coscienza odierna delle popolazioni locali.