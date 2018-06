Primissima da Venezia arriva L'AFFIDO naturalmente al FULGOR

Sarà il cinema felliniano di Rimini a proporre in prima visione da giovedì 21 “L'AFFIDO, una storia di violenza” di Xavier Legrand vincitore del Leone d'Argento a Venezia e dei riconoscimenti Opera prima, Menzione speciale per la Regia e Leone del futuro

Le conseguenze e i comportamenti relativi a una separazione e susseguente inevitabile preludio al divorzio sui contendenti e sui figli di cui uno (Julien) minore, sono inimmaginabili. Il silenzio prima di tutto. Piccole e grandi violenze senza riconciliazione. Un affidamento congiunto e un bambino da condividere, che non vuole vedere il padre. Un marito, subito maschio! Antipatico e in crisi da condannare, poi, nel vortice della violenza famigliare il regista ne fa riaffiorare l'umanità...

Una pellicola fatta di punti di vista (dei nonni, della sorella, del poliziotto e della vicina) un film che diventa un luogo privilegiato d'osservazione sulla nostra vita con due fuochi: il silenzio e la solitudine, di tutti, in fondo.

fz