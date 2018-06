Rimini: la carovana del Cirque Bidon con lo spettacolo alla piazza sull’Acqua

Una carovana di arte, magia e poesia scesa dalla valle al mare. Dopo il debutto a Pennabilli al festival Artisti in piazza, il Cirque Bidon è arivato a Rimini: da oggi fino al 1° luglio, uno dei più importanti ‘circhi visionari’ al mondo presenterà al pubblico il nuovo spettacolo Entrez dans la danse! una produzione ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna, con il Festival Tutti Matti per Colorno e Teatro Necessario.



La carovana di cavalli e carrozze è partita da Pennabilli ed è arrivata nel primo pomeriggio di ieri, fermandosi alla piazza sull’Acqua del ponte di Tiberio, dove sarà allestito lo spettacolo, tutte le sere ore 21.30.



I biglietti in prevendita su Vivaticket.it.