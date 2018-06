San Marino: il 7 luglio il nuovo Museo d’Arte Moderna e Contemporanea

Sabato 7 luglio sarà un giorno speciale per la Repubblica di San Marino.

Si apre, infatti, la Galleria Nazionale San Marino, il nuovo museo d’Arte Moderna e Contemporanea della Repubblica di San Marino, con un nuovo allestimento e nuovi servizi, come lo spazio per la consultazione degli archivi, delle bibliografie, della fototeca e dell’emeroteca, che renderanno la fruizione degli ambienti particolarmente attraente, in linea con quanto le grandi istituzioni museali italiane e internazionali offrono ai loro visitatori.



Il Museo accoglierà il nuovo percorso espositivo con i nomi più importanti della storia dell’arte italiana del Novecento, da Guttuso a Vedova, da Cagli a Cucchi, da Spagnulo a Chia, da Mari a Ontani.





L’evento si tiene in occasione del X anniversario dell'Iscrizione di San Marino nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO.