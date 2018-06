Annullato l'evento 80S 90S Summer Party di venerdì, rinviato all'8 agosto

A causa delle pessime condizioni meteorologiche previste per la serata, l’evento 80s 90s Summer Party in programma per venerdì 22 giugno è stato ANNULLATO.



L’organizzazione ne ha già riprogrammato lo svolgimento per mercoledì 8 agosto.