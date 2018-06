L' Eurovision Song Contest 2019 si terrà in Israele, città e data a settembre. Ebu smentisce trasferimenti

L'EBU ha ribadito che l’Eurovision Song Contest 2019 si terrà in Israele. Date e città saranno decise in un successivo momento.



Ieri la televisione pubblica di Israele, la KAN, si è incontrata con l’EBU e il Reference Group dell’Eurovision Song Contest a Ginevra per discussioni preliminari riguardanti l’Eurovision Song Contest 2019 che sarà ospitato in Israele. Si è tenuto il passaggio di consegne dalla RTP (il Membro EBU del Portogallo) alla KAN e si è avuto un accordo sulla tabella di marcia per le tappe fondamentali.



Una decisione su quale città ospiterà il concorso sarà effettuata dopo un processo di candidatura. La città organizzatrice sarà annunciata, assieme alle date ufficiali per la competizione, a settembre.



Smentite dunque le voci arrivate nei giorni scorsi che ritenevano l’EBU in una fase di riflessione volta a verificare la possibilità di ospitare l’evento in Austria, terza a Lisbona.