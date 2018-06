"Ti parlo di noi", Sergio Barducci presenta il libro a Roma

Approda a Roma il tour di presentazione del nuovo libro del giornalista Sergio Barducci, dal titolo “Ti parlo di noi”. Questa sera, alle 17.00 Hotel Nazionale. Con l'autore anche lo psicologo Federico Bianchi di Castelbianco.



"Ti parlo di noi" è il racconto di una storia vera, di una vicenda dolorosa che ha attraversato una famiglia ma che, in un periodo drammatico per una intera generazione, ha cambiato il corso degli eventi e tolto serenità a tante famiglie italiane. È la storia umana di una famiglia per bene e che, in particolare, coinvolge due fratelli.