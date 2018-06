"Ti parlo di noi" di Sergio Barducci presentato a Roma

Il professor Bianchi di Castelbianco: "Un libro che dona speranza in un momento di fragilità sociale"

Tappa romana, all'Hotel Nazionale di piazza Montecitorio, per la presentazione del libro di Sergio Barducci “Ti parlo di noi”. Accanto all'autore, questa volta Federico Bianchi di Castelbianco, psicologo e psicoterapeuta e direttore dell'Istituto di Ortofonologia di Roma. Presenti anche il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, la deputata della Lega Elena Raffaelli e l'Ambasciatore di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, oltre al direttore dell'agenzia Dire Nico Perrone.

“Questo libro dà un senso di speranza – ha detto il professor Bianchi di Castelbianco – in un momento di grande fragilità sociale. Parlarne in modo sereno, come ha fatto l'autore, offre a tutti la speranza di poter affrontare il serio problema delle dipendenze, qualsiasi esse siano”.