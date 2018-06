21 giugno 2018: Festa della Musica

Alle 21.00, al Teatro Titano, il concerto voluto dall'Ambasciata d'Italia a San Marino anche per celebrare il 150mo di Rossini

Il 21 giugno, nel solstizio d’estate, nell’anno europeo del patrimonio culturale, torna in tutta Italia l'appuntamento con la Festa della Musica: più di 9.000 musicisti animeranno le piazze e le strade, i palazzi e i musei, le stazioni, i centri e le periferie, gli ospedali e le carceri di oltre 600 città in tutta Italia e in molti Paesi europei per celebrare il solstizio d'estate.



In occasione dell'evento l’Ambasciata d’Italia - visto anche il 150mo Rossiniano - presenta al Teatro Titano un concerto lirico di omaggio al grande compositore pesarese, che in vita fu molto vicino alla Repubblica di San Marino, dalla quale fu ricambiato non solo con sentimenti di ammirazione e simpatia, ma anche con alte onorificenze.



L’esecuzione, tutta al femminile, è affidata a tre giovani e valenti cantanti, la cui provenienza geografica testimonia la fama ed il prestigio che contraddistinguono anche in ambito internazionale la tradizione lirica italiana ed il Conservatorio Rossini di Pesaro: le soprano Anastasiia Petrova (dal lontano Daghestan) ed Eleonora Nota (dalla vicina Cattolica), e la mezzosoprano Tamar Ugrukhelidze (dalla Georgia), che saranno accompagnate al piano dalla Maestro Cecilia Angelotti (pesarese), titolare della cattedra di “Pratica dell’accompagnamento pianistico” presso lo stesso Conservatorio Rossini.