CREATIVITÀ al potere: da un saggio STARTUP anticrisi

“RIPARTIRE DALLA CREATIVITÀ” una sfida per San Marino e il territorio lanciata da AIEP con un evento sull'economia e “La startup di maggior successo” nel testo di Marco Arcari

Come trovare una nuova identità (di un paese , un popolo, una intera società in crisi) facendo ricerca con la CREATIVITÀ (delle idee e dell'innovazione) strumento delle possibili opportunità per i giovani.

Partendo da un libro “LA STARTUP DI MAGGIOR SUCCESSO” edito dalla casa editrice sammarinese AIEP.

Hanno voluto parlarne in una tavola rotonda editoriale (creativa) sotto una prospettiva “TERRITORIALE CIRCUMVICINA”: Patrizio Bianchi, Assessore regionale emiliano romagnolo alle Politiche europee con delega allo Sviluppo, Andrea Zaffaerani, Segretario all'Industria e Lavoro e Sergio Mottola di San Marino Innovation insieme al docente del nostro ateneo, Giuseppe Padula.

Ha voluto partecipare con interesse e attenzione verso l'innovazione, l'Ambasciatore d'Italia, Guido Cerboni.

fz



Intervista con MARCO ARCARI Docente alla Statale di Milano autore del libro “LA STARTUP DI MAGGIOR SUCCESSO” edito da AIEP San Marino