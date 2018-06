La Diocesi SAN MARINO-MONTEFELTRO onora TOMMASO MORO: POLITICA con la P maiuscola

Giornate di riflessione e preghiera per la politica da stasera alle 19 al San Marino Stadium di Serravalle

La Pastorale Sociale della Diocesi promuove un incontro su “I POLITICI IN ASCOLTO DEI GIOVANI” per la festa del Patrono dei politici San Tommaso Moro. Tavoli di lavoro e testimonianze tra i soggetti in campo sul futuro del paese. Alle 21 il vescovo TURAZZI saluta e introduce Michele Falabretti della pastorale giovanile CEI. Prevista durante la serata momenti di dialogo e condivisione tra la gente con i partecipanti. Sabato 23 giugno, invece, una parentesi di svago e divertimento in amicizia con la partita di calcio sacerdoti contro politici all'Oratorio salesiano di Murata. Domenica 24 giugno ricordo e preghiera nelle parrocchie sull'impegno e servizio in politica.

fz