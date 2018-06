La CINETECA a Bologna RITROVA l'amico MARTIN SCORSESE

Al via la 32a edizione del CINEMA RITROVATO a Bologna stasera apre Martin Scorsese al Comunale e in Piazza Maggiore ospite della Cineteca Bolognese

MARTIN SCORSESE torna ancora una volta per inaugurare e valorizzare il restauro e il recupero della Settima Arte, di cui egli stesso è parte fondamentale; da cinefilo e cineasta onora il laboratorio L'IMMAGINE RITROVATA della CINETECA di BOLOGNA, che collabora da sempre con la sua FILM FOUNDATION, nata nel 1990 per preserva opere salvando pellicole parte della storia del cinema grazie al WORLD CINEMA PROJECT voluto anche da altri famosi attori e registi americani.

Il regista di TAXI DRIVER sarà in piazza tra la gente intorno alle 22 dopo aver conversato con il pubblico in teatro dalle 18.30 introdurrà la proiezione del classico messicano (recuperato e rigenerato) “ENAMORADA” di Emilio Fernàndez del 1946 sulla rivoluzione zapatista portato in anteprima a Cannes quest'anno.

La XXXII rassegna del CINEMA RITROVATO sarà dei RICERCATORI alla stregue del SUBLIME. Il programma del festival è“una macchina del tempo e dello spazio”: opere dal 1888 da tutti i continenti: Cina, Africa, Americhe e Stati Uniti oltre all'Europa e all'Italia. Più di 500 film con l'apporto di studiosi internazionali, musicisti e compositori in campo per il muto.

Insomma un grande museo del cinema all'aperto per 9 giorni solo a Bologna.

fz