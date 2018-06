Torna a Rimini "Al Méni il circo degli chef" e Massimo Bottura annuncia: "Il prossimo anno sbarcheremo a New York"

“Come un equilibrista si muove leggero sul filo, pesa ogni passo, qualunque piatto di uno chef è ricerca di equilibrio”. Inaugura con questa metafora Al Méni, il circo dei sapori, lo chef e ideatore dell'evento Massimo Bottura. Lo chef modenese arriva direttamente da Bilbao in Spagna dove la sua Osteria Francescana è stata eletta, per la seconda volta in tre anni, miglior ristorante al mondo. I prodotti, il territorio sono il segreto di questa vittoria.



Dopo i festeggiamenti Bottura ha scelto il circo degli chef per dare un annuncio a sorpresa: “Il prossimo anno porteremo Al Méni a New York”. A confermarlo anche il sindaco Andrea Gnassi e il presidente della regione Stefano Bonaccini. Unico dubbio, su cui non si sono sbilanciati, è la data esatta.



Nel video intervista a Massimo Bottura, chef dell'Osteria Francescana