Giornata Internazionale dello Yoga: anche la Reggenza ha partecipato all'evento

I Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci ospiti d'onore, ieri sera, dell'”International Yoga Day”, nel suggestivo scenario dell'ex campo Bruno Reffi di Città. La Reggenza ha poi preso parte ad un momento conviviale, che ha chiuso la prima giornata dell'evento promosso dall'Ambasciata dell'India in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di San Marino in Italia, e con il patrocinio delle Segreterie agli Esteri, alla Cultura e al Turismo. Ieri anche i saluti istituzionali dell'ambasciatore indiano a Roma - Reenat Sandhu -, e dei Segretari di Stato Renzi e Podeschi. La due giorni si è chiusa questa mattina con alcune sessioni con insegnanti di iyengar yoga presso gli Orti Borghesi.