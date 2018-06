50esimo anniversario di gemellaggio: la delegazione sammarinese ancora impegnata ad Arbe

Proseguono le giornate croate per la delegazione sammarinese in occasione del 50esimo anniversario di gemellaggio con la cittá di Arbe.

Ancora in corso la sessione solenne del consiglio comunale in onore dei 50 anni di gemellaggio. Ma non solo perchè oggi, 25 giugno, ad Arbe è Festa Nazionale. Mattinata iniziata con un momento religioso con la celebrazione della Santa Messa proprio in onore dello Stato e del 50esimo. Prove ufficiali invece per i balestrieri della Federazione Sammarinese in preparazione del Torneo dell’Amicizia di questa sera in cui dovranno giocarsela con l’Associazione dei Balestrieri di Arbe.

Pronunciati da poco i discorsi di Teresa Beccari, Capitano di Castello di Città e del Segretario Michelotti, seguito poi da uno scambio dei doni nel cinema invernale della città.



Da Arbe

Silvia Sacchi