74 anni di ricordi e testimonianze: 26 GIUGNO '44 " San Marino sotto le bombe"

Commemorazioni per il tragico bombardamento britannico sul territorio libero di San Marino che violava per la prima volta nella storia del paese la neutralità dell'Antica Terra della Libertà

26 giugno 1944 la Desert Air Force britannica guidata dai sudafricani sgancia 263 bombe in più ondate facendo 63 morte tra cui 37 cittadini e il resto rifugiati italiani sul Monte oltre a una cinquantina di feriti tra Città, Borgo e Santa Mustiola. Altre incursioni proseguirono fino al 4 luglio con ulteriori danni e altri feriti inermi.

74 anni dopo la Repubblica ricorda quei tragici momenti con una mostra sulla LINEA GOTICA curata dalla SUMS FEMMINILE insieme agli Istituti Culturali e una conferenza dello storico sammarinese DANIELE CESARETTI.

In contemporanea Ente Cassa di Faetano ha presentato nella rassegna STORIA E MUSICA ALLE TORRI il volume sui tragici fatti del '44, dalla ricerca-conferenza di Valentina Rossi, “EX GRATIA” sul risarcimento di guerra da parte del Regno Unito, che mai riconobbe l'errore compiuto a fine conflitto, ai danni dei Sammarinesi.

fz

Interviste con:

DANIELE CESARETTI Storico e ricercatore

VALENTINA ROSSI Autrice libro “EX GRATIA”