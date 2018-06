Andrea Zonzini: "Cerco di togliere il superfluo e comunicare un'immagine precisa"

ANDREW è un artista della fotografia d'autore riconosciuto nel paese grazie a una mostra di successo ma soprattutto a Milano dove ha recentemente vinto il prestigioso PARATISSIMA



L'artista sammarinese Andrea Zonzini, alias “Perrycolante”, dopo il PRS Talent Prize ricevuto a Milano è ospite nei nostri studi per un'intervista.



Andrea, Andrew Zonzini, designer sammarinese, grafico pubblicitario e progettista, vince il PRS TALENT PRIZE di Milano con la fotografia CONVENEVOLI (2 pistole su sfondo rosa) all'interno della esposizione "PARATISSIMA". L'opera acquistata dalla collezione milanese è stata scelta tra 100 autori nella manifestazione "RIFLESSIONI DINNANZI ALLO SCHERMO NERO E SPENTO". Zonzini aveva già esposto le sue fotogtafie NEO-POP nella mostra PERRYCOLANTE all'interno PRIMA TORRE nel 2016 a cura degli Istituti Culturali.

A chi si ispira? Quali sono i rimandi artistici oltre al lavoro del caricaturista NADAR noto per la sua FOTOGRAFIA erotica e per le prime aeree d'avanguardia ottocentesche?

Quanto è stata importante la collaborazione con San Marino nella mostra di successo di 2 anni fa, TORRE PERRYCOLANTE?

L'intervista integrale ad Andrea Zonzini